Kopanec do zadku. Bojíme se návratu domů, bědují nešťastní Francouzi

„Dostali jsme pořádný kopanec do zadku. V národním dresu jsem se nikdy nestyděl, ale tohle je první případ, kdy se vážně stydím,“ řekl 34letý veterán hrající NBA za Los Angeles Clippers Nicolas Batum. „Bojím se vrátit domů, protože jsme zklamali spoustu lidí. Spousta jich věřila, že něco dokážeme…“

Francie proti Lotyšsku celý zápas neprohrávala, do čtvrté čtvrtiny vstupovala s desetibodovým vedením. Jenže 10 sekund před koncem se skóre o dva body přelilo na lotyšskou stranu. A tříbodová střela Francouze Sylvaina Franciska se vykroutila z obroučky.

LATVIA ELIMINATES FRANCE FROM THE WORLD CUP 🤯 pic.twitter.com/CMU8cnNONh

„Když jsme přišli o našeho generála (de Cola), byla to pro nás obrovská rána. Snažili jsme se přes to přenést, ale zjevně to změnilo celou dynamiku utkání,“ hlesl Batum.