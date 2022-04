Washington sice už přišel o šanci na play off, ale hráči Wizards měli speciální motivaci. Jejich největší hvězda Kristaps Porzingis totiž poprvé nastoupil proti Dallasu, ze kterého byl v průběhu sezony vyměněn. "Po představovačce jsme svolali rychlou poradu a já řekl Kristapsovi: Když tě nechali jít, tak my je teď pro tebe porazíme. A to jsme také udělali," řekl Kentavious Caldwell-Pope, který byl s 35 body nejlepším střelcem Washingtonu. Porzingis přidal 24 bodů.