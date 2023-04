"Šli jsme do toho, jako kdyby to byl sedmý zápas. Cítili jsme před domácími fanoušky příležitost a chtěli jsme to dnes ukončit. Hráli jsme disciplinovaně, od začátku do posledních sekund jsme se drželi našeho plánu," řekl James. Jeho tým vyhrál sérii play off poprvé od zisku titulu v roce 2020.