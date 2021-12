Milion dolarů! Za tolik se vydražil dres z basketbalové derniéry legendárního Russella

Konferenční liga

KOMENTÁŘ: Jablonec zlomil prokletí a sytil koeficient. Ale bude se ho týkat?

„Hlavně v Evropě nechtějme Jablonec, proboha! Ten zase hned vyletí s nějakým trpajzlíkem z Východu a celý koeficient českému fotbalu znovu akorát podělá.“ Stačí jen zapátrat v paměti, kolikrát jste zaregistrovali něco v tomhle smyslu. Protože Severočeši před touto sezonou v předkolech v minulosti vždy vyhořeli a do základní skupiny se dostali jen jednou. To když tam shodou okolností postoupili rovnou a ošidnému play off se vyhnuli. Po všech ostatních pokusech však v kancelářích na Střelnici vždy zavládlo zklamání. „Je to nepříjemná nálepka. Upřímně říkám, že mě štve a hodně,“ přiznal před čtyřmi měsíci odchovanec klubu Vojtěch Kubista.