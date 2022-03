Moskevský soud prodloužil americké basketbalistce Grinerové vazbu do května

Americká basketbalistka Brittney Grinerová zůstane kvůli podezření z pašování drog v ruské vazbě do 19. května. O jejím prodloužení dnes podle informací agentury Tass rozhodl moskevský soud. Dvojnásobná olympijská vítězka, která hraje za Jekatěrinburg, byla zadržena v únoru poté, co v jejím zavazadle kontrola na letišti Šeremetěvo objevila hašišový olej v náplních do elektronických cigaret.

Foto: Brian Snyder, Reuters Americká basketbalistka Brittney Grinerová Foto : Brian Snyder, Reuters

Článek "Soud vyhověl žádosti vyšetřovatelů a prodloužil vazbu americké občanky Grinerové do 19. května," citovala agentura Tass vyjádření soudu. Jednatřicetileté Grinerové hrozí za pašování drog vězení až na deset let. Její zadržení přišlo v době, kdy jsou vztahy mezi USA a Ruskem napjaté kvůli vojenskému útoku ruské armády na Ukrajinu. Grinerová, jež má ve sbírce i dva tituly mistryně světa, působí v Jekatěrinburgu od roku 2014 a čtyřikrát s ním vyhrála Evropskou ligu. Ve WNBA nastupuje za Phoenix Mercury, se kterým zámořskou soutěž jednou ovládla. Nová sezona WNBA začne 6. května. Basketbal Americká basketbalistka Grinerová byla v Moskvě zadržena kvůli pašování drog

Reklama