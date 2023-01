Musím se s tím naučit hrát, říká Satoranský o bolavém kotníku

"Je jasné, že během sezony to bude nepříjemné. Snad se to zlepší, ale s takovýmhle programem je to obtížné. Musím se naučit s tím hrát, mezi zápasy moc času není," citoval Satoranského server basketnews.

"Každý zápas je třeba hrát naplno. Pokaždé je to bitva a na těle se to projeví. Je to hodně náročné. Mně se ten systém líbí, ale na konci můžete být zdevastovaní," prohlásil jednatřicetiletý český reprezentant, který se loni v létě vrátil do Barcelony po šesti letech v NBA.