NBA se po Hardenových výrocích začala zajímat o dění ve Philadelphii

Basketbalová NBA se začala zabývat situací ve Philadelphii poté, co hvězdný rozehrávač James Harden označil prezidenta klubu Daryla Moreyho za lháře. Podle televizní stanici ESPN zahájila liga kvůli hojně medializovanému výroku trojnásobného nejlepšího střelce zámořské soutěže vyšetřování. Vedení NBA se podle všeho snaží zjistit, zda Hardenovi klub neslíbil něco, co by bylo v rozporu s pravidly platového stropu.

Foto: Derik Hamilton, ČTK/AP Basketbalista Philadelphie James Harden.

Článek Harden se pustil do Moreyho před týdnem během propagační cesty Adidasu po Číně. Šéfa Philadelphie označil za lháře a dodal, že nikdy nebude ve stejném klubu jako on. Třiatřicetiletý basketbalista koncem června uplatnil opci ve smlouvě se 76ers , která mu zaručuje na příští sezonu 35,6 milionu dolarů (780 milionů korun). Zároveň dal najevo, že chce odejít do Los Angeles Clippers. Morey se údajně ale s kalifornským klubem ani žádným dalším zájemcem nedomluvil na odpovídající náhradě. Philadelphie pak oznámila, že jednání o Hardenově výměně ukončila. Desetinásobný účastník Utkání hvězd by se měl v září zapojit do přípravy týmu před novou sezonou. Basketbal Atlanto, díky, loučí se Krejčí už po roce. Jediný Čech v NBA je aktuálně bez týmu