Nechtěl se oholit, tak ho vynechali. Rozhodčí s plnovousem už si Evropskou ligu nezapíská

"To bylo jasné a sám bych se rozhodl stejně. Samozřejmě mým snem vždycky bylo pískat Euroligu, ale po tom, co se stalo, už by se nedalo v neutrální práci rozhodčího pokračovat," uvedl Barth. Třiačtyřicetiletý sudí má Evropskou ligu za uzavřenou kapitolu a bude se věnovat pískání německé nejvyšší soutěže, v níž řídil přes 500 zápasů.