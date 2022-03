Čerstvě třicetiletý Irving v této sezoně NBA odehrál kvůli chybějícímu očkování jen 20 ze 73 zápasů Brooklynu a má průměr 28,5 bodu na utkání. V minulém týdnu dostali Nets od vedení soutěže pokutu 50.000 dolarů za to, že umožnili Irvingovi vstup do šaten mužstva. Po zmírnění pravidel proti šíření koronaviru směl jen do veřejných prostor haly Barclays Center.