Oklahoma City - New Orleans 110:113 Neuvěřitelné! Satoranský slavil v NBA výhru po nejdelší vítězné střele v historii NBA

"Prostě jsem to chtěl zkusit. Nešel jsem vyhazovat míč, ale počkal jsem si, až mi to Josh Hart přihraje, a pak jsem jen nechal míč letět," radoval se Graham. "Myslel jsem si, že míč míří do koše, ale když jím skutečně propadl, tak jsem tomu nemohl uvěřit. Bylo to neskutečné," řekl Ingram.