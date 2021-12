New Orleans - Denver 114:120 po prodl.New Orleans nestačilo v prodloužení na Jokičův Denver, Satoranský hrál pět minut

New Orleans vedlo ještě minutu a půl před koncem o pět bodů, ale Jokič byl na konci zápasu u všeho podstatného. Nejprve snížil a sedmnáct sekund před koncem poslal Denver do vedení, ale Jonas Valančiunas stihl za Pelikány srovnat. V prodloužení pak Jokič ze hry jen jednou minul a 11 body dovedl Nuggets k výhře.

"On soupeře neporáží rychlostí, výskokem, dovednostmi, ale chytrostí. Pro koncovky je to jeden z nejlepších hráčů v NBA, což jsme dnes mohli vidět," pochválil kouč Nuggets Michael Malone svého svěřence, který by se měl příští rok v září představit se srbskou reprezentací v Praze na mistrovství Evropy ve skupině s Českem.