New York - New Orleans 91:102 New Orleans v NBA vyhrálo v New Yorku, Satoranský zápas opět pouze sledoval

Basketbalisté New Orleans překvapivě porazili ve čtvrtečním utkání NBA New York v jeho hale 102:91. Český reprezentant Tomáš Satoranský duel opět pouze sledoval z lavičky. Z posledních deseti zápasů Pelicans odehrál pouze dva a naposledy do hry naskočil 2. ledna při porážce od Milwaukee. Od té doby dostává přednost mimo jiné mladý rozehrávač Jose Alvarado.

Foto: Brad Penner, Reuters Driblujícího Brandona Ingrama z New Orleans se v utkání NBA snaží zastavit Quentin Grimes z New York Knicks. Foto : Brad Penner, Reuters

Článek Hosté v Madison Square Garden vedli až o 25 bodů, jejich nejlepším hráčem byl litevský pivot Jonas Valančiunas, jenž k 18 bodům přidal také 10 doskoků. Pelicans stříleli s úspěšností 50 procent a využili toho, že Knicks minuli 12 šestek z 36 a proměnili pouze devět trojek z 38. Klíčová byla třetí čtvrtina, kterou hosté ovládli 35:15. Vedle Valančiunase přispěl 17 body a sedmi doskoky Jason Hart, 15 bodů nasbírali Devonte' Graham a Brandon Ingram a 13 bodů, čtyři asistence a čtyři zisky přidal Alvarado, jenž z New Yorku pochází. "Skvělý pocit. Teď ho ani nedokážu popsat," řekl Satoranského konkurent na rozehrávce. New Orleans se drží v dosahu předkola play off, na 13. místě v Západní konferenci má bilanci 17-28 a na kontě jen o jednu výhru méně než desátý Portland. Knicks jsou po třetí porážce během čtyř dnů těsně pod čarou postupu ve Východní konferenci. Jejich lídrem byl Mitchell Robinson se 17 body a 15 doskoky. Foto: Garett Fisbeck, ČTK/AP Tomáš Satoranský (vpravo) na archivním snímku v zápase proti OklahoměFoto : Garett Fisbeck, ČTK/AP Phoenix porazil Dallas 109:101 a pátým vítězstvím za sebou si upevnil pozici lídra NBA před Golden State, které prohrálo po prodloužení domácí zápas s oslabenou Indianou 117:121. V nejlepším týmu ligy potvrdili formu autor 28 bodů Devin Booker nebo veterán Chris Paul, který k 20 bodům přidal 11 asistencí. Dallas táhl Luka Dončič s 28 body, osmi doskoky i asistencemi, ale hvězdný Slovinec také zaznamenal osm ztrát, což bylo víc, než celý tým soupeře dohromady. Indiana uspěla i bez šesti hráčů sestavy. V závěru základní hrací doby mohl rozhodnout domácí Juan Toscano-Anderson, ale nájezd současně s klaksonem neproměnil. V prodloužení Pacers vedli minutu před koncem o tři body a Warriors od té chvíle minuli čtyři střely. Nestačilo jim 39 bodů Stephena Curryho, hosté měli sedm střelců s dvojciferným příspěvkem, Chris Duarte je vedl s 27 body. Výsledky zápasů NBA: Dallas - Phoenix 101:109 Golden State - Indiana 117:121 po prodl. New York - New Orleans 91:102.

