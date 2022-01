Pelicans vedli 41 sekund před koncem o šest bodů, o náskok nicméně přišli a 3,6 sekundy před koncem po vyrovnávacím koši D'Angela Russella si brali time out. Po něm dostal pas Jonas Valančiunas, který našel Ingrama a ten se nemýlil.

New Orleans, které celou sezonu nastupuje bez zraněného lídra Ziona Williamsona, se s bilancí 15-26 stále drží na dohled postupu do play off. Na desátou pozici zaručující předkolo ztrácí pouze 1,5 zápasu.