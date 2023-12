Nymburk podruhé v sezoně prohrál s Brnem a na Opavu už ztrácí dvě výhry

„Brno hrálo skvělý zápas, bez výpadků a s velkou touhou uspět. Dávali i těžké střely, když na tom záleželo. My jsme solidní střelecké situace neproměňovali, pak přicházela frustrace. Rozhodly hlavně chyby, které jsme udělali vždy, když jsme se dostali do hry,“ konstatoval nymburský kouč Francesco Tabellini. Domácí kouč Martin Vaněk řekl, že je na své hráče hrdý. „Od domácí prohry s Pískem jsme udělali dva kroky dopředu, odehráli jsme dobrý zápas s Opavou a dnes jsme porazili Nymburk. Naši hráči to nevzdali, i když v poslední čtvrtině se to začalo lámat jako s tou Opavou, ale zvládli jsme to,“ uvedl.