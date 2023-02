Nymburk prohrál těsný zápas v Děčíně a opět přepustil vedení v tabulce Brnu

"Nám se nepovedl začátek, pak když jsme se dotáhli, tak jsme nedokázali jít do výraznějšího vedení. Musíme začít každý sám u sebe, máme starost o to, co se mělo písknout a co ne, kdo měl co udělat, ale nesoustředíme se každý sám na sebe," zkritizoval přístup svých svěřenců trenér Nymburka Ladislav Sokolovský. "Obrana špatná nebyla, ale měli jsme problém s útokem. Byli jsme v útoku neuspořádaní, ani jeden rozehrávač neměl hru pod kontrolou, deset asistencí je tragédie," konstatoval.

Trenéra Děčína Tomáše Grepla těšilo, jak se jeho tým oklepal z předchozí porážky v derby s Ústím nad Labem. "Pro nás to byl zápas o vykoupení poté, co jsme zápas v Ústí nezvládli. Dvakrát porazit Nymburk v jedné sezoně se nestává každý den, jsme za to moc rádi. V poločase jsem hráčům naložil trochu víc, protože v Ústí jsem to neudělal a hráči si pak mysleli, že se jim nic nemůže stát," uvedl. "Zápas rozhodovaly maličkosti, bylo to vyrovnané od začátku až do konce. Rozhodující bylo podle mě to, že jsme dnes chtěli opravdu hrát a vyhrát."