Nymburk prohrál v Děčíně a basketbalovou ligu znovu vede Opava

Největší podíl na tom měl Anthony Walton, autor 27 bodů, 10 doskoků a 5 asistencí. Hráči Nymburka na něj našli recept jen ve třetí čtvrtině, kterou sice americký rozehrávač uzavřel košem, ale jinak se v ní neprosadil. Hosté ve třetím hracím období zlikvidovali jedenáctibodovou ztrátu a dostali se teprve podruhé v zápase do vedení, ale momentum nevyužili. Poslední čtvrtinu zcela ovládl Děčín, soupeři dovolil dát jenom osm bodů. Hosté trefili jen šest trojek z 32 pokusů a také neproměnili 15 trestných hodů.

„Hráli jsme výborně sudé čtvrtiny. Ve třetí se Nymburk vrátil zpět do zápasu, protože v ní předvedl, kdo je to Nymburk. Ale nedostal se tolik přes nás, nedokázal ten zápas utrhnout,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl. „Ve čtvrté čtvrtce jsme předvedli asi náš nejlepší výkon. Porazili jsme Nymburk (jen) s dvanácti asistencemi, takže je vidět, že rozhodovaly individuální výkony hráčů. My jsme proti tak agresivní hře nebyli schopni tolik sdílet míč,“ konstatoval.