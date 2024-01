Nymburští basketbalisté porazili mistrovskou Opavu a vystřídali ji v čele ligy

„Těší mě nasazení a bojovnost, s jakým hráči do zápasu šli. Stále však ještě nejsem spokojený s průběhem zápasu. Pořád postrádáme vyrovnanost výkonu po celých 40 minut,“ uvedl nymburský kouč Francesco Tabellini. „Stále nás trápí marodka a nemožnost pořádně trénovat v plném počtu, aby tam ta vyrovnanost byla. Teď jsme první, což je zasloužené, jelikož máme nejlepší obranu i útok v lize. Ale nemáme co slavit, protože stále nás čekají tři zápasy do konce základní části a nesmíme podlehnout tomu, že teď už to bude snadné. Teď to první místo tolik neznamená,“ dodal italský trenér.