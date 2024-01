Střílí jako Curry, vydělává víc než nejlepší. Basketbal čeká na novou hvězdu

Udělala krok vzad, z klubového loga táhnoucího se od středové čáry se vyšponovala do vzduchu a se sirénou prohnala míč síťkou. O pár vteřin dříve masivním blokem uhájila vyrovnaný stav. V noci na středu Clarková při výhře Iowa Hawkeyes nad Michigan State Spartans (76:73) znovu připomněla, co ji činí tak výjimečnou.

Nutno dodat, že sezona WNBA je krátká, po zbytek roku si mohou hráčky přivydělávat v Evropě, pokud o to stojí. Letní formát nejprestižnější soutěže ale zároveň nahrává univerzitním hvězdám, aby vzbudily ještě větší zájem. NCAA tím pádem získává v zimních měsících na sledovanosti, Clarková se dostává do povědomí, a to tak výrazně, že se o ní nezřídka mluví jako o největší celebritě ženského basketbalu.