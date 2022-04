Oblaková sní o triumfu v Eurolize, fandí jí i hvězda Atlétika Madrid

"Všichni se na to už těšíme. Kvůli těmto zápasům o medaile celou sezonu trénujeme a chceme zvítězit. Víme, že je Fenerbahce favorit, ale to je jedno. Dáme do toho vše a uvidíme, na co to bude stačit," řekla Oblaková den před odletem při setkání s novináři.

Jednatřicetiletá rozehrávačka poskytla celý rozhovor v češtině a usmála se, že za čtyři roky v USK pochytila řadu věcí. Samotnou ji sice mrzelo, že se finálový turnaj koná v Istanbulu a ne v Praze, která o něj také usilovala, doufá ale, že by pořadatelství klíčové fáze mohlo Fenerbahce dostat pod větší tlak. V hledišti by mohlo domácí tým podpořit přes třináct tisíc fanoušků.

"Hrát před svými diváky je někdy náročnější. Každý je nyní pasuje do role favoritů a bude na ně větší pozornost. My jsme tam od toho, abychom jim ukázaly, kdo jsou USK a že to s námi nebudou mít snadné," prohlásila Oblaková.

Bývalá hráčka Szekszárdu, Košic nebo Polkowic vidí šanci na celkový triumf o to větší, že ve Final Four není úřadující šampion Jekatěrinburg. Ruské týmy byly kvůli ruské invazi na Ukrajinu ze soutěže vyloučeny. "Myslím, že to takhle vnímají všechny čtyři týmy. Tím, že tam není Jekatěrinburg, máme životní šanci vyhrát titul. Bude záležet na tom, jakou formu budeme v daný den mít. Mým snem je vyhrát Euroligu, tak proč ne tento rok," řekla Oblaková.

USK se bude muset obejít bez zraněné Barbory Bálintové, Aleny Hanušové nebo Simony Sklenářové. Fit nebyla v minulých dnech ani Oblaková. Laborovala s kolenem, trenérka Natália Hejková ale o slovinské rozehrávačce řekla, že nastoupí klidně i "na jedné noze."

"Netrénovala jsem skoro týden, ale už jsem zpět. Tím, jak je konec sezony, je to náročné. Měly jsme za sebou těžké čtvrtfinále se Schiem, kdy jsme hrály v úzké rotaci. Ve chvíli, kdy jste na vlně, tak to jde, ale jakmile zátěž opadne, vše se na tělo navalí. Už je to ale dobré," ujistila kapitánka USK. I ve Final Four je připravená na vyšší herní vytíženost. "Fenerbahce má sice více hráček do rotace, ale my jsme na tuhle situaci, kdy nás není moc, zvyklé. Navíc jsou to jen dva zápasy a máme mezitím den volna. To se dá zvládnout," doplnila Oblaková.

Stejně jako fandila na dálku ve čtvrtfinále Ligy mistrů bratrovi Janovi, věří, že i fotbalový brankář Atlética se bude v pátek na její zápas dívat. "Nijak se mezi sebou nehecujeme. Spíše si navzájem držíme palce a koukáme se na zápasy toho druhého. Když vyhrajeme, gratulujeme si. Jsme rádi, že se nám oběma takhle daří," uvedla Oblaková, jež už od dětství s bratrem provozovala různé míčové sporty.

Při představě jejího možného triumfu v Evropské lize a bratrově úspěchu v Lize mistrů se rozesmála. "To by bylo něco! To bych všem v týmu zaplatila nevím co. Určitě bychom šly hned na drink," dodala rodačka z Kranje.