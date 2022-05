Opavští basketbalisté jsou opět ve finále a zkusí potrápit Nymburk

"Brno se nemohlo trefit, my jsme hráli takovou rozháranou hru. Nehráli jsme v útoku organizovaně. Bylo otázkou času, kdy nás to potrestá," řekl opavský kouč Petr Czudek České televizi.

V dalších dvou desetiminutovkách měli navrch naopak brněnští hráči. Třetí část ovládli 30:14 a úvodu poslední čtvrtiny se po trestných hodech Krakoviče dostali poprvé i do vedení 62:61. Svěřenci trenéra Czudka však obrat nepřipustili a v závěru si postup pohlídali.

"Bohužel druhá a třetí čtvrtina z naší strany nebyla vůbec dobrá. Byli jsme nervózní, ale naštěstí vůlí a díky těm lidem tady jsme poslední čtvrtinu zvládli. Do Brna nikdo nechtěl, kdo ví, jak by ta série pak vypadala. Opět se ukázalo, že poslední krok je nejtěžší," uvedl Czudek. Jeho tým táhl pivot Markusson s 20 body a 12 doskoky, kapitán Šiřina dal 15 bodů.

Brněnský kouč Lubomír Růžička pochválil své hráče za návrat do zápasu po první čtvrtině. "Kluci to nezabalili, ukázali charakter. Třetí čtvrtina byla impozantní. Myslím, že se domácí trošku lekli. Ale mají Kubu Šiřinu, který je nakopl. Dal tam důležité nájezdy, domácí uklidnil a ti to pak v euforii před fantastickým publikem dohráli," uvedl Růžička. Nejlepším střelcem hostů byl autor 15 bodů Bálint.