Opavští basketbalisté neměli den a nečekaně prohráli

"Pro nás je to hodně důležité vítězství, protože kdo viděl tabulku, tak ví, že tato výhra pro nás má cenu diamantu. Zápas to nebyl hezký, myslím, že jsme nepředvedli nějaký skvělý výkon, ale Opava se po té devatenáctidenní herní pauze nedostala do rytmu," konstatoval domácí kouč Jan Šotnar.