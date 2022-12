Krejčí šel do hry už za rozhodnutého stavu čtyři minuty před koncem třetí čtvrtiny a na hřišti zůstal až do závěrečného hvizdu. Nejprve trefil těžkou střelu z jedné nohy v poslední vteřině třetí části a následně se prosadil po seběhu ke koši z rohu hřiště a dobré přihrávce od spoluhráče.

"Mitchell mě obešel a už jsem si myslel, že dá koš, jenže odnikud se objevil Keldon a zastavil ho. Byl to úžasný blok," řekl nejlepší střelec Spurs s 24 body Josh Richardson. "My do utkání nastoupili s vidinou toho, že je soupeř poslední v tabulce a dostatečně jsme je nerespektovali. To se nesmí stávat, musíme hrát proti všem s maximálním nasazením. Pak už to nezachráníte," řekl Mitchell.