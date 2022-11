Philadelphia

Nejlepším střelcem Nets byl s 23 body Kyrie Irving, Sixers táhli Tobias Harris s 24 body a De'Anthony Melton s 22. "Je to pro nás obrovská výhra. Šli jsme do zápasu s velkou energií," těšilo Harrise. "Všichni chtějí vidět náš tým selhat, protože nikdo nemá rád Bena, Kyrieho i mě. A dnes se jim to splnilo," reagoval Durant.