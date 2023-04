Brooklyn se snažil dělat vše pro to, aby se udržel v boji o postup, a pokoušel se rozhodit soupeře agresivní hrou. To částečně fungovalo, jelikož bývalý hráč Nets James Harden byl ve třetí čtvrtině vyloučen za úder do oblasti rozkroku a Joel Embiid nebyl ve své kůži.