Nejlepším střelcem Brooklynu byl s 21 body pivot Nic Claxton, Sacramento mělo hned sedm dvouciferných střelců. "Nic se neděje. Chybí nám zranění hráči a snažíme se zjistit, co funguje, co ne a jak to poskládat pro zbytek sezony. Zas to bude lepší. Snad už po přestávce pro Utkání hvězd," řekl Harden, který měl v minulých dnech také zdravotní potíže.