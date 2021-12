REFLEKTOR: Čert vem prachy, i když čí vlastně jsou? Jardy, Petra, zápasníků nebo dokonce Číňanů?

Tak čí peníze to vlastně byly a jsou? Jardy, Číňanů nebo už měly patřit Romanovi, který si o svůj milion opakovaně říkal a Nezmičovi se po telefonu soustavně připomínal? A co ty, které teď hledají cifršpióni v tribunách strahovského Spartakiádního stadionu? Jsou Petra, nebo těch, co jsou stejně jako on pobláznění dlouhými noži? A co ti kontroloři a krizoví manažeři ve vedlejších strahovských kancelářích? Už přišli na to, kam a za co těch pár desítek milionů jejich povedený aparátčík rozfofroval? Vždyť Bela a jeho zápasníci jsou úplně na huntě a musí skládat, aby vůbec přežili.