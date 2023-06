Postup jako splněný cíl a možná i sen. Březinová ocenila svěží vánek do české hry

„Pro nás je to splněný cíl a v podobě postupu z druhého místa vlastně možná i sen. Neměly jsme bohužel v zápase proti Izraeli takovou úspěšnost střelby, jakou bychom si představovaly, urvaly jsme to nakonec z obrany. Domácí v určitých okamžicích hrály hodně agresivně, ale omlazený tým i tohle nakonec ustál," hodnotila trenérka Romana Ptáčková.

Po odpolední výhře Belgie nad Itálií mohly Češky i prohrát maximálně o 11 bodů, přesto by postoupily alespoň ze 3. místa. „Holky na ten zápas v šatně koukaly. Já říkala, ať to vypnou, že mě to absolutně nezajímá. Samozřejmě očkem se podíváte, ale brala jsem to tak, že musíme jít za vítězstvím a nic jiného pro nás neexistuje," naznačila pro ČTK kapitánka Renáta Březinová.