Izrael - Česko 52:61 Češky urvaly výhru proti domácím a po osmi letech slaví postup. Boj o čtvrtfinále je čeká v pondělí

České basketbalistky to přece jen dokázaly, i když se po skvělém začátku souboje s domácím Izraelem dostaly při třetím vystoupení na ME herně do obtíží. Nakonec ale i s uzdravenou Veronikou Voráčkovou urvaly výhru 61:52 a po osmi letech se radují na šampionátu z postupu. Konkrétně jdou ze druhé příčky skupiny B a už v pondělí v Tel Avivu se utkají v play off s třetím týmem skupiny A, což bude zřejmě Řecko.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Basketbalistka Petra Holešínská. (Ilustrační foto)

Článek Podrobnosti přuipravujeme

