Reisingerová s Gironou v Evropské lize obrat v sérii se Salamancou nedokonala

Reprezentační pivotka Julia Reisingerová si s Gironou finálový turnaj Evropské ligy nezahraje. Ve španělském duelu o poslední postupové místo do semifinále byla úspěšnější domácí Salamanca a po vítězství 74:65 se může těšit na semifinále se Šoproní. Druhou dvojici ve Final Four, které se uskuteční v dosud neurčeném dějišti od 8. do 10. dubna, tvoří české šampionky z USK Praha a Fenerbahce Istanbul.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Česká basketbalistka Julia Reisingerová útočí. (ilustrační foto)Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Reisingerová ve středu patřila ke strůjkyním domácího vítězství po prodloužení (81:79), kterým si Girona vynutila rozhodující duel. V něm česká reprezentantka zaznamenala 13 bodů, přitom se jí málo dařilo při střelbě z pole, protože cíl našla jen jedna z devíti jejích střel, shodou okolností tříbodová. Stoprocentní ale Reisingerová byla z čáry trestného hodu a proměnila všech deset šestek, zapsala také pět doskoků. Více bodů v poraženém týmu dala jen švédská rozehrávačka Frida Eldebrinková (15). Hvězdou zápasu byla americká křídelní hráčka Kahleah Copperová, jež k vítězství Salamanky přispěla 23 body a 14 doskoky. Basketbal Basketbalisté USK se po 13 porážkách dočkali první letošní výhry

