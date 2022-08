Ruská prokuratura chce pro basketbalistku Grinerovou 9,5 roku za pašování drog

Grinerová byla zadržena v únoru na moskevském letišti Šeremetěvo poté, co u ní byly objeveny náplně do elektronické cigarety s hašišovým olejem. Basketbalistka se hájila tvrzením, že je zabalila nedopatřením.

Prokuratura však při dnešním závěrečném vystoupení požádala o prakticky nejpřísnější trest. Možným maximem bylo deset let. "Požaduji, aby Grinerová byla odsouzena a poslána na devět a půl roku do vězení s běžným režimem," prohlásil podle agentury AFP státní zástupce Nikolaj Vlasenko před soudem v Chimki.

Zatím není jasné, kdy by mohl padnout konečný verdikt. Pokud by byla Grinerová odsouzena, mohlo by však podle agentury AP dojít i na výměnu vězňů, kterou spolu projednávali americký ministr zahraničí Antony Blinken a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov.