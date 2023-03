Sacramento čekalo na postup do vyřazovacích bojů nejdéle ze všech současných klubů NBA, hokejové NHL, baseballové MLB i ligy amerického fotbalu NFL. V této sezoně však předvádí velmi dobré výkony a to potvrdilo i proti Portlandu. Ten se držel do poločasu, ale třetí čtvrtinu pak vyhráli Kings o 15 bodů, poslední o 21 bodů a nakonec z toho byla výhra propastným čtyřicetibodovým rozdílem.

Milwaukee v minulém utkání šetřilo opory Adetokunba s Holidayem, ve středu se vrátili do sestavy a byli nejlepšími hráči dne. Holiday dokonce poprvé v kariéře pokořil hranici 50 bodů. "Trvalo mi to 14 let, ale konečně se to povedlo. Mám z toho radost, protože dnes jsme potřebovali vyhrát," řekl Holiday.