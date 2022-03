Satoranský opět ukázal, že po návratu do Washingtonu pookřál. Velmi dobře mu vyšlo zejména druhé nasazení do hry, kdy nejprve trojkou na konci třetí čtvrtiny zvýšil vedení na rozdíl 11 bodů a v poslední části využil přebrání od méně pohyblivého pivota Bitadzeho a najel do koše. Gruzínec se ho ještě snažil zablokovat, ale Satoranský důrazně zasmečoval a ještě vybojoval faul.