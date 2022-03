Fotogalerie Foto: Mark J. Rebilas, Reuters Hvězdou NBA se stal v sobotu Cameron Johnson, který Phoenixu zařídil vítězství 115:114 nad New Yorkem osobním rekordem 38 bodů a navíc trefil i rozhodující dlouhou trojku vteřinu před koncemFoto : Mark J. Rebilas, Reuters Foto: Matt York, ČTK/AP Zklamaný centr New York Knicks Mitchell Robinson (23) poté, co jeho tým ztratil zápas s Phoenixem.Foto : Matt York, ČTK/AP

Hvězdou večera se stal Cameron Johnson, který Phoenixu zařídil vítězství 115:114 nad New Yorkem osobním rekordem 38 bodů a navíc trefil i rozhodující dlouhou trojku vteřinu před koncem. Lídr soutěže Phoenix nyní hraje bez svých hvězd Chrise Paula a Devina Bookera, které úspěšně nahrazuje Johnson, jenž opět ukázal, že má skvělou střelbu.

Jako náhradník měl dosud v NBA rekord 24 bodů. I tentokrát začal na lavičce, ale přesto za 28 minut trefil devět z dvanácti pokusů za tři body a výrazně si vylepšil maximum. Navíc rozhodl koncovku zápasu. Sedm vteřin před koncem New York neproměnil trestný hod. Hráči Phoenixu okamžitě vyrazili do útoku, Cameron Payne svou 16. asistencí v zápase našel poblíž poloviny hřiště Johnsona, který vystřelil zhruba dva metry za trojkou. Jeho střela zamířila odrazem od desky do koše. Phoenix tak místo třinácté prohry v sezoně mohl slavit vítězství.

Johnson se ve třetí čtvrtině dostal do strkanice s hvězdou Knicks Juliusem Randlem. Oba za to dostali technickou chybu. Randle pak strčil do Jonhsona znovu a byl vyloučen. New York v tu dobu vedl o 10 bodů.

Philadelphia se posunula už na druhé místo Východní konference. Výhrou 125:119 nad Clevelandem využila toho, že Chicago podlehlo 112:118 obhájcům titulu Milwaukee. Bulls po čtvrté porážce v řadě spadli až na čtvrté místo právě za Sixers a Bucks.

Ačkoli Philadelphia má nyní hvězdné duo Joel Embiid a James Harden, nejlepším střelcem se proti Clevelandu stal Tyrese Maxey s 33 body. Harden přidal 25 bodů a 11 asistencí a Embiid 22 bodů. Milwaukee táhl proti Chicagu opět Janis Adetokunbo s 34 body a 16 doskoky. Bulls nestačilo ani 30 bodů Zacha LaVinea a 29 bodů DeMara De Rozana.

Denver zvítězil 116:101 nad Houstonem, přestože postrádal svou hvězdu Nikolu Jokiče. Srbského pivota nahradil veterán DeMarcus Cousins, který nedávno podepsal smlouvu a s 31 body odehrál střelecky nejlepší zápas od ledna 2018. "Snažil jsem se každý útok hrát to nejlepší, co umím. A jde to lépe, když máte trenéra, který vám věří, a jste v klubu, který vám věří. To jsem hledal. Na oplátku nechám na hřišti všechno," řekl čtyřnásobný účastník Utkání hvězd, který za poslední dvě sezony prostřídal už čtyři týmy.