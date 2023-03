Sacramento

Utkání poznamenala šarvátka necelých 16 sekund před koncem, do které se zapletli Trey Lyles a Brook Lopez. Oba hráči byli poté, co je od sebe rozhodčí odtrhli, vyloučeni. Bucks si zároveň mohli zajistit jako první tým účast v play off, nicméně potřebovali prohru Miami, které ale porazilo Utah.