Zápas v Denveru se nečekaně protáhl o 35 minut, jelikož sedm minut před koncem zasmečoval bostonský Robert Williams tak tvrdě, že ohnul obroučku a šesti opravářům dalo hodně práce ji opět narovnat. "Ani jsem nevěděl, že jsem to udělal já, dokud mi to neřekli spoluhráči. Něco takového se mi stalo poprvé," divil se Williams.

"Trvalo to moc dlouho. Nikdo s námi pořádně nekomunikoval. Ovlivnilo to zápas. Po takové pauze se mohou snáze stát zranění. Naštěstí se nic nestalo. Moc to domácí nezvládli," řekl Jaylen Brown, s 30 body nejlepší střelec Bostonu. Denver v době přerušení vedl o 18 bodů. "Bylo to šílené. Hlavně jsme se soustředili na to, abychom ten náskok po pauze neztratili," řekl Bones Hyland, se 17 body pátý nejlepší střelec Denveru v zápase.