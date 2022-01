Středeční utkání USK s Rigou v EL basketbalistek bylo kvůli covidu přeloženo

Přeložení zápasu by podle Kučery mohlo týmu pomoci alespoň k získání herní praxe před vyřazovacími souboji. Ty jsou na programu od 23. února. "To, že vám nějaký zápase vypadne, není ideální. Na druhou stranu bychom před druhým kolem play off hledali soupeře, aby se tým nastartoval a rozehrál. Tenhle zápas nám tak pomůže v tom, že sehrajeme duel s kvalitním soupeřem a tým se může dostat do provozní teploty," uvedl Kučera.