Zatímco Harden byl nominován do Utkání hvězd podesáté, Allena čeká premiéra. Při rozdělování hráčů do týmů na kapitána LeBrona Jamese zbyl jako poslední. Draft se konal v den, kdy byl Harden vyměněn a jeho dosavadní spoluhráč Kevin Durant si ho do svého mužstva nevzal.