Warriors postrádali zraněného nejlepšího střelce Stephena Curryho, ale spoluhráči ho skvěle zastoupili. Jordan Poole nasbíral 21 bodů a 12 asistencí, všichni především stříleli skvěle z dálky. Warriors dali 26 trojek z 50 pokusů a to i bez nejlepšího trojkaře všech dob. Hlavně zásluhou Curryho střeleckého "dvojčete" Thompsona.

"Bylo skvělé sledovat Klaye. Tohle jsme moc potřebovali. Už dlouho jsme neměli tak dobrý střelecký den. A zvláště když to bylo bez Stepha Curryho. Tohle by nám mělo dodat sebedůvěru," řekl hráč Warriors Draymond Green.

Mavericks nečekaně vyhráli 124:111 nad Utahem, přestože nastoupili bez zraněného Luky Dončiče i nové posily Kyrieho Irvinga. K dispozici nebyli už ani Spencer Dinwiddie a Dorian Finney-Smith, které za Irvinga poslal Dallas do Brooklynu. I v oslabení ale dokázal vzdorovat a to zejména díky Joshi Greenovi a nováčkovi Jadenu Hardymu, kteří nastříleli osobní rekordy 29 bodů. Dallas se dočkal první výhry v sezoně v zápase, do kterého nenastoupil Dončič.