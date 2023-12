Trojan dal v premiéře čtyři body. To je o čtyři více, než jsem dal já. Tak snad mě nevyhodí, smál se Kouřil

Fotogalerie +2

„To je o čtyři více, než jsem dal já,“ smál se opavský rozehrávač. „Tak snad mě z týmu teď nevyhodí a nepodepíšou ho na dlouhodobý kontrakt. Byl to trochu nezvyk, většinou si při střídání plácám s Šířou, ale bylo to super. Ta energie, se kterou do toho šel. Všichni jsme tím žili, chtěli jsme podat co nejlepší výkon i proto, abychom mu umožnili do utkání nastoupit,“ pokračoval Kouřil.

Na netradiční a pro fanoušky přitažlivou akci v podobě startu 59letého herce (vyprodáno bylo už dva týdny před zápasem - pozn. aut.) se v Opavě tvrdě chystali. „Ivan je komik, všichni ho znají, ale my k tomu přistoupili naprosto vážně. Tréninky byly v plném tempu, žádné srandičky. Museli jsme ho připravit na to, že v zápase mu nikdo nic zadarmo nedá. Musel na tréninku pocítit, jaké to je hrát nejvyšší ligu. Ale samozřejmě na konci tréninku tam nějaký ten vtípek padl. Bylo to super,“ popisoval dny před výjimečným zápasem Kouřil.

„Byl opravdu výjimečný. Těžko tenhle zážitek někam zařadit. Tím největším basketbalovým byl jednoznačně titul, ten ani tohle nepřebije. Ale Ivan dokázal vyprodat halu na v uvozovkách obyčejný zápas s Pískem. To se ještě nikomu nepodařilo. Už týden byly vyprodané lístky, lidi si psali o další, ale nešlo je tu narvat. Zážitek je to z největších,“ svěřoval se Kouřil.

První bod Ivana Trojana v basketbalové lizeVideo : Jiří Tomaškovič, Sport.cz

Utkání si přes porážku užili i hráči soupeře. První, s kým Trojan po svém nástupu na palubovku v šesté minutě první čtvrtiny prohodil pár slov byl Filip Novotný. „My se známe. S dědou jsme chodili na fotbal, na Bohemku, takže jsem mu řekl, že ho můj děda moc pozdravuje,“ uvedl rozehrávač píseckých Sršňů.

A byl i prvním, kdo Trojana fauloval a umožnil mu prohodit míč obroučkou z trestného hodu. „Ano, díky mně má svůj první ligový bod, takže jsem se na tom trochu i podílel. Bylo super si proti němu zahrát. Jsem za to moc vděčný, asi se to už nebude opakovat. Je to super konec roku,“ říkal Novotný.

S rozporuplnými pocity skončil poslední zápas roku 2023 pro opavského kapitána Jakuba Šiřinu, který se při obranném zákroku zranil. „Šel jsem do výskoku a dopadl jsem špatně na ten svůj už dříve vyvrtnutý kotník, takže znovu jsem si ho lehce zvrtnul. A k tomu jsem špatně dopadl na koleno. Nevím, co se s tím kolenem přesně stalo, ale doktorka říkala, že vazy vypadají v klidu. Ale budu muset na vyšetření,“ líčil Šiřina.

S Trojanem hrají na stejném postu rozehrávače, radit mu ale prý moc nemusel. „Ivan je zkušený, věděl moc dobře co má dělat, jak se má na hřišti pohybovat. Absolvoval s námi několik tréninků, bylo to v pohodě. A uvidíme, zda s ním třeba Opava neprodlouží kontrakt,“ pousmál se Šiřina.