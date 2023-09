USK Praha posílí německá basketbalistka Saballyová

Další posilou basketbalistek USK Praha je německá pivotka Nyara Saballyová. Třiadvacetiletá rodačka z Berlína vysoká 196 centimetrů letos debutovala v zámořské WNBA v dresu New York Liberty, který si ji loni vybral jako pětku draftu. Její tým momentálně bojuje v play off, do něhož Saballyová zatím nezasáhla. USK informoval o jejím příchodu na svém webu.

Foto: www.cbf.cz/Václav Mudra Basketbal - ilustrační foto.

Článek Saballyovou čeká premiéra v Evropské lize, kterou letos na jaře její starší sestra Satou vyhrála s Fenerbahce Istanbul po triumfu ve Final Four na pražské Královce. V soutěži se mohou potkat případně až ve vyřazovací části, protože Pražanky a turecký tým jsou každý v jiné skupině. Saballyová v roce 2018 vyhrála s Německem evropský šampionát do 18 let a byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje. Pak hrála až do loňska na univerzitě v Oregonu, její kariéru opakovaně narušilo vážné zranění kolena. V minulé sezoně působila také jako asistentka trenéra na univerzitě v Sacramentu. Vítej @nyarasabally 😊 Nyara Sabally hráčkou @zvvzuskpraha 196 centimetrů vysoká Němka bude v příští sezóně oblékat... Posted by ZVVZ USK Praha on Sunday, September 17, 2023 V letní pauze už do USK přišly česká reprezentantka Gabriela Andělová, další rozehrávačka Španělka Maite Cazorlaová či australská pivotka Ezi Magbegorová. Českým šampionkám bude v nově sezoně chybět hvězdná americká pivotka Brionna Jonesová, která si ve WNBA přetrhla Achillovu šlachu. Basketbal Krejčí bude pokračovat v zámoří. Míří do Minnesoty