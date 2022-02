Always a good day to #BeatLA ! #RipCity pic.twitter.com/2uTLy4SiOA

Portland před zápasem vyměnil Satoranského do San Antonia, poté co jej ppouhý den před tím získal z New Orleans. Český reprezentant zatím jen na dálku sledoval, jak jeho noví spoluhráči prohráli s Clevelandem. "Kavalírům" se do sestavy vrátil po zranění Darius Garland a hned byl s 27 body nejlepším střelcem zápasu.