Utkání hvězd NBL vyhrál tým opavského kapitána Mokráně

"Je škoda, že pětky neplatí i v lize. I tak si to tady v Brně pěkně užívám," řekl s úsměvem 188 cm vysoký Američan.

Jedničkou Utkání hvězd ve hře jeden na jednoho se stal slovenský reprezentant ve službách Opavy Mokráň, jehož rovné dva metry předčily o devět centimetrů menšího Američana Jonathana Williamse z Olomoucka. "Hodně to trénuju. Je to základ basketbalu, ale tady to nebyla žádná exhibice, ale pořádně náročná dřina," uvedl Mokráň.