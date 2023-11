Věděla jsem, že Němky jsou velmi dobrý tým, řekl po debaklu trenérka Ptáčková

„Věděla jsem, že Němky jsou velmi dobrý tým. Po příchodu sester Saballyových jim to kvalitu ještě o dost zvedlo. Hrají ve velmi vysoké sestavě. K tomu navíc ještě dnes přidaly velmi vysokou úspěšnost střelby za tři body. Je opravdu složité hlídat tuhle sestavu pod košem a ještě zvládnout dorotovat k volným trojkovým pozicím. To nás hodně sráželo, ještě když jsme dostaly často střelu v posledních sekundách útoku,“ řekla Ptáčková novinářům.

Němky daly dnes 11 trojek, Češky pouze dvě a celkově měly při střelbě z pole úspěšnost jen 23,29 procenta. „Částečně je výkon mladou sestavou, kterou máme. Holky ještě nejsou střelecky konzistentní. Druhá věc je, že hrajete proti vysokému týmu, který hodně přebírá a střely nejsou skoro nikdy jednoduché, soupeř vám to maximálně stíží. Bylo vidět, že ke konci bylo dost volných střel, ale to sebevědomí, pokud se nedaří, tak během utkání klesá. Je to mix toho, že se nám nedařilo od začátku a ještě jsme hodně mladý tým,“ podotkla Ptáčková.

Mrzelo ji, že hráčky nesplnily všechno, co si řekly. „Měly jsme být ještě o něco agresivnější. Teď ke konci zápasu jsme nevyužily bonus, který jsme měly. Nechaly jsme si dát trojku, takže tam jsou ještě velké rezervy. Trochu nám chyběla Katka Zeithammerová, která by vyvinula v obraně o něco větší tlak. Určitě máme rezervy,“ hodnotila trenérka.

Opory se nahradit nepodařilo

Ze zdravotních důvodů jí chybí opory Petra Holešínská ze Zaragozy, Julia Reisingerová ze Schia a Tereza Vyoralová z USK Praha. K nim se přidaly i zraněné Zeithammerová a nemocná Veronika Šípová, kterou jsou v přípravě, ale hrát nemohly. Debutovaly tak Kateřina Rokošová a Valentýna Kadlecová. S velkým bodovým rozdílem ale narůstala frustrace domácích hráček v hale Královka.

„Není to vidět jen na mladých, je to vidět i na těch zkušených, když cítí zodpovědnost za zápas. Chtějí, aby průběh byl co nejlepší, tak je to u nich těžké ustát. Je to jedno s druhým. Soupeř měl dnes obrovskou kvalitu. I kdybychom byly v plné sestavě, tak by byl zápas pro nás s Německem v takové sestavě strašně těžký. Je to mix mladé sestavy, málo zkušeností, Euroligu hraje výrazněji jen Veronika Voráčková, to je strašně málo,“ podotkla Ptáčková.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Alexandra Wilkeová z Německa a Emma Čechová z České republiky.</p>

Ze zápasu je podle ní potřeba se poučit. „Na zápas nechceme zapomenout, my se právě od toho musíme nějakým způsobem odpíchnout, věci si pojmenovat a doufám, že holky pochopí, že jsou rezervy v obranné fázi. V té útočné je potřeba více trpělivosti, protože občas jsme volily rychlé střely, které si takhle vysoký soupeř pohlídá na doskoku. Některé střely byly až naivní, to nám snad všechno ukázalo, jak hrát další utkání,“ řekla Ptáčková.

Ve skupině i s dalšími jistými účastníky ME Řeckem a Itálií má prostor testovat. „To už jsem si říkala před utkáním. Věděly jsme, co nás čeká. Pětaosmdesát bodů na tak skvělý tým je normální číslo. Na naši obranu je to hodně, ale asi to odpovídá výkonu. Co je málo, je 41 nastřílených bodů. Střel jsme měly poměrně dost, ale dneska to vůbec nevyšlo,“ litovala.