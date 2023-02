Velký moment pro NBA a basketbal, řekl Krejčí o rekordu LeBrona Jamese

"Je to neuvěřitelné. Myslím, že nikdo ani nepočítal, že tenhle rekord bude jednou pokořený. Zrovna jsme letěli ze zápasu domů a všichni jsme to také sledovali. Je to velký moment pro NBA a celý basketbal," řekl Krejčí v nahrávce pro média od agentury PPG, která ho zastupuje.

Čtyřnásobný vítěz NBA a hvězda Los Angeles Lakers James překonal rekord v utkání proti bývalému týmu Krejčího Oklahomě Thunder, které nastřílel 38 bodů (130:133). Jeho vystoupení sledoval z hlediště i Abdul-Jabbar, který osmatřicetiletému Jamesovi ihned gratuloval.

Foto: Gary A. Vasquez, Reuters Basketbalista LeBron James z LA Lakers je nejlepším střelcem historie NBAFoto : Gary A. Vasquez, Reuters

"Je to tím, že hraje už dvacet let a jeho statistiky se od jeho devatenácti let prakticky nezměnily. Je vidět, že je to jeden z nejlepších sportovců na světě," uvedl Krejčí.

Bývalého hráče Zaragozy nadchl James kontrolou hry. "Vždy se mi líbil, jak dominoval. Kontroluje skvěle hru a díky zkušenostem už zná všechny situace, které v basketbale existují. Přesně ví, kdy má vystřelit a kdy přihrát," řekl Krejčí.

Podle českého reprezentanta je těžké odhadnout, kam až James rekord posune. Bude se ale těžko překonávat. "Jelikož říkal, že chce ještě nějakou chvíli hrát, tak tam určitě nějaký náskok bude mít. Dokáže hrát na takovéto úrovni ještě tři, čtyři roky. Uvidíme. Jsem zvědavý, kde nakonec to číslo skončí," uvedl Krejčí.

Foto: www.cbf.cz/Václav Mudra Vít Krejčí na tréninku basketbalové reprezentace v Praze.Foto : www.cbf.cz/Václav Mudra