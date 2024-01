Veselý byl s 23 body opět nejlepším střelcem při další výhře Barcelony

„Ve druhém poločase jsme nehráli, co jsme chtěli. Naštěstí jsme to otočili ve čtvrté čtvrtině, znovu jsme se začali soustředit a díky tomu vyhráli,“ řekl pro Euroleague TV Veselý, který se dostal na 4. místo historických tabulek v doskocích. „Byl to týmový výkon, není to o jednom hráči. Já jsem rád, že jsme vyhráli,“ dodal.