ANTOŠOVA BŘITVA: Kauza Malík? Pešána chápu, ale... To netaktické vyjádření si mohl odpustit!

V předvánočním čase všechny hokejové fanoušky zajímá nejen výběr hráčů seniorského nároďáku pro Channel One Cup, stejně tak jsou hodně zvědaví na nominaci dvacítky pro mistrovství světa. Ty jsou u nás vždycky spojované nejdřív s velkými očekáváními, která pak obvykle vystřídají obrovské zklamání a silná kritika. To ale nic nemění na tom, že juniorský šampionát v poslední době všechny naše hokejové příznivce baví sledovat, protože hra na něm je rychlá, má spád a ukazuje nám hvězdy, které bychom do budoucna mohli sledovat nejen v Evropě, ale i za mořem.