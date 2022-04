Vyoral dovedl 28 body Pardubice k první výhře, Brnu se zranil Půlpán

Důležitý moment zápasu v Pardubicích přišel už po 71 sekundách hry. Klíčový rozehrávač Brna Viktor Půlpán si při nájezdu do koše poranil při střetu s bránícím Vyoralem prst a musel z utkání odstoupit. Hosté se bez něj přetahovali se soupeřem o vedení do začátku druhé čtvrtiny, ve zbytku zápasu už měli navrch Východočeši.

"Když přijdete v první minutě o nejdůležitějšího rozehrávače, ještě takovýmhle způsobem a není to ani potrestané. Je to zlomenina, to pozná každý. Jsme smutní, protože je to velké oslabení. Do zítra musíme přijít s plánem, jak to tady zvládnout a zvítězit," řekl brněnský kouč Lubomír Růžička v rozhovoru pro TVCOM.cz.