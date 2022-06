Zatčená Grinerová byla nominována do základní sestavy pro Utkání hvězd WNBA

"Ve všech sezonách během její kariéry, kdy se konalo Utkání hvězd, do něj byla Brittney vybraná," uvedla komisionářka WNBA Cathy Engelbertová. "Není tak složité si představit, že kdyby tu BG v této sezoně hrála, tak by byla znovu vybraná. Takže je v pořádku, že byla zvolená čestnou členkou zahajovací sestavy, zatímco my pokračujeme v práci na jejím bezpečném návratu do USA," dodala šéfka soutěže.