Závěr jsme s prominutím podělali, řekl Balvín po utkání s Bosnou

"Je to takové hořkosladké. Důležité ale je, že jsme před domácím publikem vyhráli, pokračujeme dál v boji a furt to máme ve svých rukou. Hořké je, že konec jsme si s prominutím podělali my. Skoro jsme z toho vyvařili možnost to zvládnout. Tohle k tomu ale patří," řekl po utkání novinářům Balvín, který k 19 bodům přidal 11 doskoků a zaznamenal double double.

Přestože ještě 73 vteřin před koncem vedli Češi o sedmnáct bodů (90:73), Bosňané za pouhých patnáct sekund stlačili manko na devítibodový rozdíl. Pět bodů v této pasáži vstřelil Džanan Musa, tři přidal John Robinson. Na konci sice domácí dostali ještě jednu šanci, kdy při vedení 93:81 měli závěrečný útok, Tomáš Satoranský ale přišel o míč a poté už vystřelil po zaznění klaksonu.

"Měli jsme jasně dané, že to bude pick and roll, ale s prominutím jsme to podělali, protože jsme byli všichni nahuštění na jedné straně. Mohl jsem to zkusit přečíst a odběhnout si. Jenže jsme se do toho zamotali. Se Satym jsme se o tom bavili a říkal, že to viděl, takže se snažil najet. Bohužel to udělali chytře," uvedl 217 centimetrů vysoký basketbalista.

Celkově proto litoval závěrečných tří minut. "Měli jsme ztráty a blbý doskok po jejich šestce. Následná trojka Robertsona byla úplně z ničeho. Vyvařili neskutečné štěstí a byli schopní se v zápase chytnout. Poté dal ještě Vojta (Hruban) trojku a měli jsme možnost, jenže jsme to podělali. To je je prostě život," doplnil Balvín. Český tým nyní musí zvítězit v Litvě nebo doufat, aby Bosna neprohrála v pondělí s Bulharskem o tři až pět bodů.

Poučit se Češi chtějí i v obraně. Bosna pod jejich košem nasbírala 24 útočných doskoků a celkově předčila domácí 44:39. "Je trošku problém, že tu nemáme možnost trénovat. Odtrénovali jsme zde dva tréninky, jeden s lehkým kontaktem a druhý střelecký. To je problém, který by měla řešit federace, aby nám v našich halách dali větší prostor na tréninky," uvedl bývalý pivot Sevilly, Bayernu Mnichov, Gran Canarie nebo Bilbaa, jenž naposledy hrál v japonské Gunmě Crane Thunders.