Zemřela legenda českého basketbalu, Jíří Zídek starší

Zídek byl jedním z nejvýznamnějších evropských pivotů své doby, známý byl v basketbalových kruzích pod přezdívkou Andrej. V tehdejší československé soutěži odehrál sedmnáct sezon a jen dvakrát ji končil bez medailového umístění. Patřil do zlaté generace pražské Slavie VŠ, se kterou nejen že dosáhl na šest ligových titulů. V jeho dresu hrál pětkrát v Poháru mistrů evropských zemí. V roce 1966 se dostala Slavia VŠ až do finále, kde prohrála s Olympií Milán 72:77 a Zídek byl nejlepším střelcem zápasu s 20 body.

Jako jediný Čech byl v roce 2008 nominován mezi 50 nejvýznamnějších osobností Euroligy. V roce 2013 byl uveden do Síně slávy ČBF a během MS 2019 byl jako vůbec první Čech uveden do Síně slávy FIBA. Nyní tedy odešla česká sportovní legenda do basketbalového nebe. "Děkujeme Andreji Zídkovi za vše, co pro československý a český basketbal vykonal.," stojí mimo jiné v prohlášení ČBF.